Sorrento e Torre Annunziata, due casi diversi con elementi comuni: le commissioni d’accesso mai nominate dalla Prefettura di Napoli

A Sorrento l’arresto del sindaco Massimo Coppola e lo scioglimento del Comune hanno messo in luce un sistema di poteri paralleli e condizionamenti che avrebbero richiesto una verifica preventiva da parte dello Stato. A rendere ancora più inquietante la vicenda c’è la figura di Raffaele Guida, detto “Lello il sensitivo”, considerato dagli inquirenti il vero alter ego del primo cittadino, capace di muoversi come consigliere occulto e con presunti legami con ambienti criminali casertani. Eppure, nonostante segnali e anomalie che avrebbero potuto giustificare l’invio di una Commissione d’accesso ex art. 143 TUEL, la Prefettura di Napoli non ha mai attivato questo strumento, che la legge prevede appositamente per verificare eventuali condizionamenti mafiosi o pressioni indebite.

A Torre Annunziata la storia è simile quanto inquietante: un dossier ben dettagliato della Guardia di Finanza, con rilievi gravi su condizionamenti e anomalie amministrative, è rimasto pressoché ignorato dalle autorità competenti. Il Comune non è stato sciolto e l’accesso non è stato disposto, lasciando la vicenda in uno stato di sospensione.

Le differenze tra i casi sono evidenti: a Sorrento c’è stata un’inchiesta giudiziaria con arresti e scioglimento dell’ente; a Torre Annunziata le denunce e le informative non sono mai sfociate in un accesso prefettizio.

Va ricordato che la funzione essenziale di tale Commissione è prevenire storture nella gestione della cosa pubblica, non solo accertare dopo che i reati sono già maturati. In molti casi, l’invio preventivo ha consentito di evitare dinamiche pericolose, interrompendo in anticipo devianze amministrative e il protrarsi di reati.

Ed è qui che emerge un confronto molto interessante: quando era Prefetto a Reggio Calabria, Michele di Bari dispose l’invio di ben 19 commissioni d’accesso in numerosi Comuni, sciogliendo così la bellezza di 18 consigli comunali, unico superstite il comune di San Giovanni di Gerace (come riporta il sito web rivieraonline.it).

In Campania, sotto la sua attuale gestione come Prefetto di Napoli, non è accaduto nulla di simile. Certo, il contesto campano non è uguale alla Calabria, ma accanto ai casi noti — Marano, Giugliano, Poggiomarino, Pomigliano — sarebbe stato lecito e forse doveroso aggiungere Sorrento e Torre Annunziata alle realtà verificate.

Ora non resta che attendere: cosa risponderà il Ministro dell’Interno Piantedosi all’interrogazione dei deputati Costa e Auriemma su Sorrento? È una risposta che potrà eventualmente finire con l’invio dell’accesso ispettivo.













