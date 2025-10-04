De Luca junior è il nuovo segretario Pd regionale. Il ringraziamento al padre: “Ha dato anima e sangue”. Armato presidente

Condividi

Visite: 71

50 Visite

Credo doveroso, da parte di tutti quanti, da parte del Partito Democratico, ringraziare chi ha dato l’anima, ha dato il sangue, ha dato la vita in questi anni per rilanciare la Regione Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca”. A dirlo, Piero De Luca da neo segretario del Pd Campania intervenendo all’assemblea regionale del partito che si è insediata questa mattina. De Luca junior ringrazia la giunta uscente, accompagnato da un forte e lungo applauso, e sottolinea: “Dobbiamo solo proseguire il lavoro fatto, la rivoluzione avviata”.

Durante il suo intervento, De Luca jr lancia Roberto Fico come successore del padre: “Un grande abbraccio e in bocca al lupo a Roberto Fico e a tutti noi. Dobbiamo lavorare come una squadra coesa con ambizione e con orgoglio, per mettere in campo un modello che possa essere di riferimento anche a livello nazionale”.

L’assemblea regionale del Pd ha proclamato segretario Piero De Luca, con presidente Teresa Armato, eletta per acclamazione. Dopo la fase di commissariamento il partito “si rimette in moto” dice Armato, e in questa fase è chiamato a mostrare la “sua capacità di proposta, una sua forza di partecipazione, è importante che si metta in moto la partecipazione, un confronto di posizioni, di idee, anche scontro se necessario, ma con la capacità di portare nel contenitore partito idee, proposte e le nostre passioni e il nostro entusiasmo”. “Questo è un congresso unitario, un congresso unitario che e’ stato fortemente voluto dalla la segretaria nazionale, un congresso comunitario che segna necessariamente l’inizio di un percorso nuovo” sottolinea.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti