Manifestazione Pro Pal: a Roma imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II con falce e martello e la scritta ‘fascista’

Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre.

I carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno trovato sulla statua la scritta “fascista di merda” e il simbolo di falce e martello. Gli stessi carabinieri hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino dello stato dei luoghi.













