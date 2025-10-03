Giugliano: perquisizioni antidroga. Carabinieri arrestano 38enne

Condividi

Blitz antidroga a Giugliano in Campania per i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia.

Gli investigatori dell’Arma, in un servizio ad hoc volto alla ricerca di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione del 38enne Roberto Posillipo. Rinvenuti e sequestrati 62 grammi di hashish, 16 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Sequestrati, perché ritenuti provento dell’attività illecita, anche 395 euro in contanti.

L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, è in attesa di giudizio.

