Giugliano: perquisizioni antidroga. Carabinieri arrestano 38enne

Da
redazione
-
0
Carabinieri gazzella di pattuglia.
Condividi
Visite: 21
24 Visite

Blitz antidroga a Giugliano in Campania per i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia.
Gli investigatori dell’Arma, in un servizio ad hoc volto alla ricerca di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione del 38enne Roberto Posillipo. Rinvenuti e sequestrati 62 grammi di hashish, 16 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.
Sequestrati, perché ritenuti provento dell’attività illecita, anche 395 euro in contanti.
L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, è in attesa di giudizio.

* NATO A MUGNANO DI NAPOLI – NA – IL 20.07.1987

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore