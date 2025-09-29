REGIONALI, MARTEDI’ LA FUMATA BIANCA PER IL CENTRODESTRA: SARA’ IL PREFETTO DI BARI?

Condividi

Martedì – salvo sorprese – il centrodestra scioglierà definitivamente le riserve, annunciando i candidati presidenti di Regione in tre territori chiave: Campania, Puglia e Veneto. Saranno queste le piazze decisive della tornata elettorale del 23 e 24 novembre, che potrebbe ridisegnare gli equilibri interni della coalizione.

Per la Campania, la scelta è ricaduta su Michele Di Bari, prefetto attualmente in servizio a Napoli, con alle spalle una lunga carriera nelle istituzioni. La sua candidatura, proposta da Forza Italia, è stata individuata come punto di sintesi tra le diverse anime del centrodestra campano e punta a intercettare consenso anche oltre i confini politici tradizionali.

Nato a Mattinata (FG) il 2 gennaio 1959, laureato in Giurisprudenza con lode, Di Bari ha completato la sua formazione con un corso di perfezionamento su “Cittadinanza Europea ed Amministrazioni Pubbliche” presso l’Università Roma Tre, superato con “segnalato profitto”.

Entrato nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990, ha ricoperto incarichi di rilievo come capo di gabinetto e viceprefetto vicario a Foggia, oltre ad aver svolto il ruolo di commissario straordinario in numerosi comuni pugliesi. È stato anche vice commissario governativo della Provincia di Barletta-Andria-Trani e ha ricoperto incarichi tecnici in materia di sanità e politiche sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra le sue esperienze, figurano ruoli di gestione straordinaria di enti e società pubbliche, la partecipazione alla giunta del Parco Nazionale del Gargano, la presidenza di nuclei di valutazione in vari enti locali e incarichi di consulenza per procure e tribunali in materia di appalti pubblici.













