REGIONALI, NELLE MARCHE ACQUAROLI STRACCIA RICCI. FDI PRIMO PARTITO

Condividi

Visite: 51

29 Visite

Il governatore uscente Francesco Acquaroli si avvia verso il bis alla guida delle Marche con una vittoria tonda. Da sempre in vantaggio sullo sfidante del Pd, europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro, alla terza proiezione si attesta intorno al 52,50% contro il 44,10 di Ricci. Una forbice netta dell’8%.

Exit poll Swg per La7, Acquaroli sempre in testa su Ricci

I primissimi exit poll di Swg per il TgLa7, usciti subito dopo lo scoccare delle 15, danno Acquaroli in vantaggio di quattro punti percentuali: è accreditato di una forchetta tra 49% e il 53% contro un margine tra 45% e il 49% ottenuto dal centrosinistra di Ricci. Un vantaggio aumentato via via nel corso dello spoglio fino a una forbice del 7%.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti