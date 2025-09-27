REGIONALI CAMPANIA, MARTUSCIELLO DA TELESE PUNGE: SE FOSSI STATO IL CANDIDATO AVREMMO VINTO, MA IN POLITICA BISOGNA ESSERE GENEROSI

Il centrodestra accelera in vista delle elezioni regionali in Campania, ma il nodo principale resta ancora da sciogliere: il nome del candidato presidente. A rilanciare la questione è stato il coordinatore regionale di Forza Italia, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, durante l’apertura della Festa nazionale del partito alle terme di Telese, in provincia di Benevento.

«Vogliamo avere subito il nome del candidato presidente perché il centrodestra è pronto a vincere le elezioni in Campania. Il 24 ottobre è vicino e bisogna fare una scelta», ha dichiarato Martusciello con tono deciso, sottolineando l’urgenza di trovare una guida forte e condivisa per affrontare la sfida elettorale.

Il centrodestra è ancora in fase di valutazione e, secondo indiscrezioni, si starebbe orientando verso una figura civica, esterna ai partiti ma capace di tenere insieme le anime della coalizione. Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello del prefetto Michele di Bari, ex commissario straordinario per le persone scomparse ed ex capo del Dipartimento per le Libertà civili del Viminale. Una figura istituzionale, con un profilo tecnico ma dal forte impatto politico, che potrebbe rappresentare una sintesi accettabile per tutti i partiti della coalizione.

«Dobbiamo allargare la coalizione – ha aggiunto Martusciello – aprendoci alla società civile». Parole che sembrano confermare la linea civica che Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega starebbero cercando di seguire, anche in considerazione dei recenti risultati elettorali.

Infine, con un pizzico di ironia ma anche di consapevolezza, Martusciello ha concluso: «È vero che con me candidato vinceremmo le elezioni, ma in politica bisogna essere generosi».

Per ora, però, tutto resta in stand-by: la coalizione attende l’esito delle elezioni regionali nelle Marche, che potrebbe influenzare gli equilibri interni e la scelta definitiva del candidato per la Campania. Il tempo stringe e il 24 ottobre, termine per la presentazione delle liste, si avvicina rapidamente.