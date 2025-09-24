Comune di Marano, primi interventi della Commissione. Cardellicchio: “Serve riorganizzazione chirurgica, tante criticità ma c’è spazio per ripartire””

Condividi

Dopo i primi quindici giorni dall’insediamento al Comune di Marano, sciolto per infiltrazioni mafiose, il prefetto Vincenzo Cardellicchio, a capo della commissione straordinaria, ha tracciato un primo bilancio sull’attività e sulle condizioni dell’ente. Le sue parole sono improntate a realismo, ma non mancano spunti di fiducia: “Il quadro è chiaro e critico – ha detto – ma stiamo valutando con attenzione ogni ambito, agendo in maniera chirurgica dove necessario”.

Prime impressioni e incontri istituzionali

Cardellicchio ha parlato di “prime impressioni positive” soprattutto nel contesto scolastico, dove ha riscontrato “sensibilità e vivacità”, segnali importanti in un territorio che ha bisogno di ripartire anche dalla formazione civica e culturale.

In queste due settimane, la triade commissariale ha incontrato i responsabili dei settori comunali, i revisori dei conti, l’Organo Straordinario di Liquidazione e anche il comandante locale dell’Arma dei Carabinieri. “Abbiamo iniziato a costruire un quadro complessivo – ha spiegato il prefetto – che seppur complesso, ci consente di avviare una valutazione seria, anche in merito a eventuali spostamenti negli uffici comunali”.

Per ora, i funzionari sono stati confermati per 60 giorni per garantire continuità amministrativa “nelle more delle ulteriori e dovute valutazioni”. Interventi strutturali ci saranno, ma “saranno chirurgici, mirati e ponderati”.

Le urgenze sul tavolo: vigili, cimitero, giudice di pace

Tra i primi dossier affrontati dalla Commissione figura l’implementazione del comando di Polizia Municipale, con alcune stabilizzazioni già avviate e l’arrivo di un nuovo agente tramite mobilità.

Un tema caldo resta quello del cimitero comunale, dove si registrano tre criticità:

un contenzioso legale da risolvere;

la messa in sicurezza attraverso opere tecniche da realizzare;

il problema della gestione operativa, affidata a una ditta esterna in scadenza di contratto, incaricata di estumulazioni ed esumazioni.

“Stiamo seguendo la vicenda da vicino”, ha assicurato Cardellicchio.

Altro punto nevralgico è quello del Giudice di Pace: un ufficio che si intende mantenere sul territorio, ma che presenta gravi criticità, aggravate dalle inadempienze degli altri Comuni del comprensorio. “Faremo il possibile, sarebbe un delitto perderlo, ma la sua permanenza non è affatto scontata”, ha chiarito il prefetto.

Urbanistica, stadio e riorganizzazione interna

Sul fronte urbanistico, il PUC (Piano Urbanistico Comunale) non è ancora stato esaminato dalla commissione, mentre per lo stadio comunale è in corso un approfondimento sulla documentazione disponibile.

Intanto si lavora all’accorpamento degli uffici comunali: “Abbiamo dato un tempo tecnico per valutare la fattibilità, prendere le misure delle singole, capire le esigenze e poi troveremo anche le risorse, ha spiegato Cardellicchio. Tre sono le tappe previste per questo percorso, che parte però da una consapevolezza: le criticità strutturali ci sono e richiedono riflessioni profonde.

“Arriveranno i sovraordinati, ma servono responsabilità anche dagli altri comuni”

In chiusura, un passaggio importante sul ruolo della triade commissariale e sul coinvolgimento di funzionari che dovranno vigilare sugli uffici comunali: “Non mi accontento di tre persone – ha detto – i sovraordinati arriveranno, ma anche gli altri Comuni devono assumersi le proprie responsabilità e oneri”.

Anche sui collaboratori esterni al Comune, Cardellicchio è stato chiaro: “Non tutto è positivo, qualcosa faremo anche per questo specifico contesto”.













