BUONGIORNO, BRUTTE NOTIZIE PER CONTE: SALTA TRE GARE

Brutte notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno: il difensore azzurro si era fermato lunedì sera contro il Pisa per un risentimento muscolare nel secondo tempo, costretto al cambio, e questa mattina si è sottoposto agli esami medici di rito.

Il responso per lui è una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo che lo porterà a stare fermo nelle gare che mancano da qui alla sosta contro Milan e Genoa, ma anche contro lo Sporting CP in Champions League, al Maradona. Tra le tre e le quattro settimane il tempo necessario al recupero completo, immaginabile quindi vederlo in campo

Il difensore salterà nuovamente la nazionale: già a settembre non aveva potuto rispondere alla chiamata di Gennaro Gattuso. Buongiorno era rientrato da titolare solo alla terza gara di quest’anno, contro la Fiorentina, dopo il problema di pubalgia che lo aveva tenuto fuori a lungo tutta l’estate.