Beach Tennis, la “Colibrì” vola alto: Beach Tennis Parthenope campione regionale in Serie C

Si è concluso con grande successo il Campionato campano di Serie C a squadre di beach tennis, andato in scena il 20 e 21 settembre sulla sabbia del Lido Gallo di Varcaturo. Due giornate intense, settanta atleti in campo per sette squadre iscritte, e un livello tecnico che conferma la crescita costante della disciplina in Campania.

A conquistare il titolo regionale è stata la squadra “Colibrì” dell’Associazione Beach Tennis Parthenope, protagonista di un cammino impeccabile culminato nella vittoria in finale contro la formazione “Prison Break” dell’Associazione Beach Tennis Campania. Una sfida combattuta e corretta, decisa solo nel doppio misto di spareggio: 6-4 il primo set, 7-6 il secondo con tie-break al cardiopalma, in cui è emersa la leadership di capitan Arianna Cirillo, determinante nel momento clou dell’incontro.

La squadra vincitrice, oltre a Cirillo, è composta da Giorgio Beneventi, Fabio Tarlazzi, Jacopo Rizzo, Simone Carlini e Katia D’Alesio. Grazie al successo, la Parthenope si è guadagnata il pass per la fase nazionale di Serie C, in programma dal 17 al 21 ottobre a Bologna, presso il Savena Beach.

Grande soddisfazione da parte della FITP Campania. Alla manifestazione ha preso parte il consigliere regionale Giuliano Di Paola, che ha elogiato l’organizzazione dell’evento e il lavoro svolto dal fiduciario regionale Francesco Ammendola, artefice quest’anno di un’intensa attività federale culminata anche nell’attivazione, per la prima volta in Campania, dei raduni giovanili CAP dedicati al beach tennis.

A margine della manifestazione, ha voluto esprimere la sua soddisfazione anche il patron dell’Associazione Beach Tennis Parthenope, Fabrizio Pezzella:

“Complimenti all’organizzazione per la splendida riuscita dell’evento e ai miei ragazzi, che hanno dimostrato qualità, spirito di squadra e grande determinazione. Siamo felici per questa vittoria, ora si va a Bologna con l’obiettivo di ben figurare e provare a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Ma ciò che conta davvero nello sport è divertirsi, vivere momenti sereni e condividere questa passione in amicizia.”

Un successo che premia il lavoro, la passione e la programmazione, in un movimento che in Campania sta trovando basi sempre più solide.