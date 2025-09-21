Charlie Kirk, oggi i funerali allo stadio: attesa per il discorso di Trump

Condividi

Il popolo Maga si prepara a dire addio a Charlie Kirk, oggi allo State Farm Stadium, dove si terranno i funerali dell’attivista e dove sono attese decine di migliaia di persone. 100mila secondo le stime delle forze dell’ordine dell’area metropolitana di Phoenix, in Arizona. Sul palco, a ricordare il fondatore di Turning Point Usa, anche Donald Trump e JD Vance, che pronunceranno un discorso.

“Nessuno mai dimenticherà il nome di mio marito e io mi assicurerò che sia così”, ha intanto dichiarato la moglie Erika, che nei giorni immediatamente successivi all’assassinio del 31enne attivista conservatore il 12 settembre scorso, è stata nominata presidente di Turning Point Usa, l’organizzazione fondata da Kirk quando aveva 18 anni e che è diventata una delle voci prominenti del movimento ultra conservatore, in particolare tra i giovani. Per l’omicidio di Kirk è stato incriminato Tyler Robinson, un 22enne dello Utah per i quali i procuratori dello stato chiederanno la pena di morte.

Anche Erika Kirk pronuncerà un discorso durante la cerimonia e sono attesi interventi di membri dell’amministrazione Trump e di Donald Trump jr, il figlio del presidente considerato uno dei leader del movimento Maga. Ai partecipanti alla cerimonia è stato chiesto di vestirsi di rosso, bianco o blu, i colori della bandiera americana. Dal punto di vista della sicurezza, il dipartimento della Sicurezza Interna ha gli ha conferito il livello uno, con misure pari a quelle adottate per il Super Bowl o per la maratona di Boston.













