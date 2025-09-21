Due ragazze di 21 anni investite e uccise da un’auto: camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa di paese

Condividi

Tragedia nella serata di sabato 20 settembre a Brivio, centro in provincia di Lecco. Due ventunenni sono rimaste vittime di un incidente stradale, una terza giovane è sopravvissuta. Le ragazze sono state falciate da un’auto mentre camminavano sul ciglio della strada per raggiungere la festa del paese, dove era in corso un concerto.

Due ragazze investite e uccise

L’incidente è accaduto intorno alle 22 di sabato 20 settembre in via Airuno. Secondo quanto riferiscono i media locali, le due vittime e una coetanea sopravvissuta all’incidente avevano appena parcheggiato e stavano camminando lungo la provinciale per raggiungere la festa quando sono state travolte da un’auto. Alla guida c’era un 34enne. Le due 21enni sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate.













