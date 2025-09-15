SANT’ANTIMO, 17ENNE FERITO A COLPI D’ARMA DA FUOCO: E’ GRAVE

Un 17enne è stato gravemente ferito la scorsa notte a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano: il ragazzo è stato accompagnato nell’ospedale di Aversa (Caserta) da un amico che l’ha recuperato – secondo quanto si apprende – nei pressi della villa comunale di Sant’Antimo (Napoli). Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato (commissariato di Frattamaggiore e Squadra Mobile) per ricostruire dinamica e movente dell’accaduto.