GIUGLIANO, VITTORIA (SOFFERTA E DI MISURA) CON IL FOGGIA. E’ IL PRIMO SQUILLO IN CAMPIONATO

Vittoria sofferta e di misura (1-0) per il Giugliano di Mirko Cudini, subentrato in settimana a Colavitto. I gialloblu superano il Foggia con una rete di Borello, a undici minuti dal termine, su calcio di rigore. Giugliano-Foggia è per lunghi tratti un match soporifero. Le migliori occasioni capitano negli ultimi quindici minuti, in concomitanza con l’ingresso in campo di Balde L’attaccante del Giugliano si procura il penalty poi trasformato da Borelli. Per i padroni di casa è la prima vittoria in campionato.













