Napoli, nordafricano ucciso a Chiaia: arrestato 36enne moldavo

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che i Carabinieri della Compagnia
di Napoli Centro in data 01.09.2025 hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti di un cittadino moldavo 36enne, in quanto gravemente indiziato
dell’omicidio di un uomo di origini nordafricane, ancora non compiutamente identificato e
di tentata distruzione di cadavere, verificatosi tra il 24 ed il 25 agosto scorsi al di sotto del
ponte di via A. d’Isernia – Quartiere Chiaia.
L’indagato veniva sottoposto, a seguito di articolate indagini condotte dalla P.G. operante e
coordinate da questa Procura, sussistendone i presupposti di legge, a decreto di fermo
successivamente convalidato dal GIP sede con applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere.
Il delitto, la cui dinamica è ancora oggetto di approfondimenti, sarebbe avvenuto al culmine
di una lite scaturita per futili motivi.
Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari,
avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone
sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti
fino a sentenza definitiva.
