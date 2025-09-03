NAPOLI, NUOVA CITTÀ DELLO SPORT: IL SOGNO DI DE LAURENTIIS STA PRENDENDO FORMA A SUCCIVO

Condividi

Una nuova casa per il Napoli sta per nascere. Non un semplice centro sportivo, ma una vera e propria cittadella del calcio. Un progetto ambizioso che si estende su 240mila metri quadrati a Succivo, tra le province di Napoli e Caserta, e che promette di segnare l’inizio di una nuova era per il club azzurro. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è pronto a voltare pagina e lasciare alle spalle la storica ma ormai superata struttura di Castel Volturno.

Negli ultimi mesi, De Laurentiis ha personalmente visitato più volte l’area del Teverolaccio, dove dovrebbe sorgere il nuovo centro. Il progetto, in cantiere da almeno sei mesi, ha avuto un’accelerazione decisiva lo scorso 12 agosto, in un’estate in cui il presidente ha lavorato su più fronti: dalla produzione del film del centenario all’organizzazione dell’anniversario del club, fino alla progettazione del futuro sportivo della squadra.

Il progetto: una cittadella per crescere campioni

I terreni di Succivo, di proprietà privata, saranno acquistabili per una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro. Non mancano le rassicurazioni: la Soprintendenza e gli enti locali hanno già dato parere favorevole alla riqualificazione dell’area, alla gestione degli svincoli autostradali (che saranno ammodernati) e alla nuova destinazione d’uso.

Il masterplan prevede una struttura moderna e polifunzionale: almeno dieci campi da gioco di diverse dimensioni e caratteristiche, una foresteria per ospitare i giovani del vivaio, nuovi uffici all’altezza delle ambizioni del club e – soprattutto – uno stadio da 500-1000 posti per le gare della Primavera e della seconda squadra. Un punto fermo per le formazioni giovanili, che troppo spesso si trovano senza una casa stabile in Campania.

Investimenti e tempistiche

Per trasformare questo sogno in realtà serviranno tra i 50 e i 70 milioni di euro. Se tutto procederà senza intoppi, l’acquisto definitivo dei terreni potrebbe concretizzarsi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Da lì, sarà questione di poco tempo per posare la prima pietra. Magari proprio quella simbolica mostrata da De Laurentiis sui social lo scorso 1° settembre, tra scaramanzia e visione concreta.

Il modello Manchester City

L’ispirazione dichiarata è quella della City Football Academy di Manchester: un’opera da 170 milioni di euro, 320mila metri quadrati di superficie, 16 campi da gioco (di cui uno indoor), un college per i giovani, spazi per la riabilitazione e l’alta performance atletica, e uffici in grado di dare lavoro a 200 persone. Tutto a due passi dall’Etihad Stadium, il cuore pulsante del City di Pep Guardiola.

Anche se le dimensioni e il contesto non sono identici, l’idea è quella: un centro che non sia solo un’accademia calcistica, ma un vero polo educativo, sportivo e sociale. Il Manchester City ha attivato programmi per bambini dai 6 ai 16 anni, corsi di lingua per favorire l’integrazione dei ragazzi, e ha riqualificato l’intero quartiere. Il risultato? Oltre 350 milioni di euro ricavati dalla cessione di giovani talenti e l’esplosione di campioni come Phil Foden e Rico Lewis.

Un impatto per il territorio

Il progetto napoletano non coinvolgerà solo la SSC Napoli, ma potrebbe diventare un punto di riferimento per tutta l’area nord di Napoli. Un volano per l’economia locale, con nuova occupazione, opportunità educative e sportive, e un impatto duraturo sulla comunità.

A pochi giorni dall’inizio della Champions League, De Laurentiis si prepara a osservare da vicino il modello inglese, forse per rubare qualche altro segreto. Ma intanto il Napoli guarda avanti, con una visione chiara: creare un’eredità solida, strutturata e vincente. Non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro.













