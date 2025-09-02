Ischia, stretta della Guardia di Finanza contro le “fittanze abusive”: 52 irregolarità su 200 controlli

Condividi

Controlli serrati sull’isola di Ischia da parte della Guardia di Finanza di Napoli contro il dilagante fenomeno delle locazioni brevi irregolari. Su impulso del Prefetto di Napoli Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Fiamme Gialle – in collaborazione con le Polizie locali dei Comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio – hanno messo in campo un piano d’azione per contrastare le cosiddette “fittanze abusive”.

I controlli, condotti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia, hanno riguardato oltre 60 strutture ricettive extra-alberghiere tra case vacanze, B&B, affittacamere e abitazioni private. Su circa 200 soggetti identificati, sono emerse 52 violazioni complessive.

Nel dettaglio, in 19 strutture è stata riscontrata l’omessa richiesta del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.), obbligatorio per tutte le strutture ricettive a partire dal 1° gennaio 2025. In altri 17 casi, il codice non era esposto all’esterno, come previsto dalla normativa. Le interviste effettuate ai locatari hanno inoltre permesso di far emergere una base imponibile sottratta al fisco per oltre 110.000 euro, relativa a canoni di locazione non dichiarati.

Grave anche il capitolo sicurezza: in 15 strutture è stata accertata l’omessa comunicazione alla Questura dei nominativi degli ospiti, con conseguente denuncia penale dei responsabili alla Procura della Repubblica.

Nel corso delle verifiche, è emerso anche un episodio particolarmente rilevante sul piano giudiziario: un cittadino italiano è stato deferito per aver presentato un documento d’identità falso – intestato alla figlia minore, ma in realtà riferibile a una ragazza di origine marocchina – al momento della stipula del contratto di locazione.

Le operazioni rientrano in una più ampia strategia di legalità e trasparenza nel settore turistico-ricettivo, essenziale per la tutela dell’economia locale e della sicurezza pubblica, in un territorio a forte vocazione turistica come l’isola di Ischia.

