NAPOLI: sveglia con l’allarme della sua auto. Carabiniere insegue e arresta malvivente

La sveglia sul comodino tace solo perché non è ancora tempo di indossare l’uniforme.

Quel frastuono però è familiare e non è frutto di uno scherzo del sonno.

Fa spalancare occhi e orecchie. E’ l’allarme della sua auto, non c’è più dubbio.

Per un luogotenente dei Carabinieri un risveglio forzato dalla mano di un malvivente, impegnata ad armeggiare con i cavi della sua utilitaria.

Apre la finestra e comprende, così l’uomo che pensava di averla già fatta franca.

Il militare non ci pensa due volte e si lancia per le scale del condominio, poi in strada.

Il fuggitivo non è lontano, può farcela. Grazie all’aiuto di una volante della polizia di Stato e ad altri passanti, il luogotenente riesce a raggiungerlo. Pochi istanti dopo arriverà anche una pattuglia del nucleo operativo di Napoli Centro.

In manette Andrea Celotto, 48enne napoletano.

Addosso un paio di forbici utilizzato per manomettere il nottolino della portiera e il blocco del navigatore estratto dal cruscotto.

Dovrà rispondere di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Arrestato, è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.













