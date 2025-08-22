Addio ad Agostino Quarino, ex calciatore delle giovanili del Marano: aveva 50 anni

48 Visite
La città piange la scomparsa di un altro 50enne, Agostino Quarino, ex calciatore del settore giovanile del Marano. Dopo una lunga battaglia contro una dura malattia, Agostino si è spento all’età di cinquanta anni.
Conosciuto da tutti fin da ragazzo, quando vestiva la maglia del Marano, Agostino era un ragazzo perbene, educato e umile.
Pochi anni fa la famiglia aveva già affrontato un grave lutto con la perdita del fratello maggiore, Raffaele, anch’egli ex calciatore dilettante. Le esequie si terranno domani nella chiesa di San Ludovico d’Angiò a Marano.
Un abbraccio affettuoso, da parte della nostra redazione, alla famiglia Quarino in questo momento difficile.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews