Afragola, droga nascosta negli slip: due uomini fermati dalla Polizia Locale

In Piazza Gianturco, due uomini a bordo di un ciclomotore sono stati notati per il loro atteggiamento sospetto nei pressi di un distributore automatico. Fermati per un controllo, uno dei due ha opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, ma è stato bloccato dagli agenti.

Durante la perquisizione, è emerso un dettaglio sconcertante: nascosti negli slip dell’uomo c’erano 19 involucri contenenti sostanza stupefacente, oltre a 330 euro in contanti.

I due sono stati posti in stato di fermo e accompagnati al Comando per gli accertamenti di rito.