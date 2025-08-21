Ferito a Fuorigrotta con un colpo di pistola: 25enne in ospedale

Agli agenti ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto in scooter mentre si trovava lungo via Leopardi, il quale, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, ha esploso il colpo di pistola che l’ ha ferito.

Il 26enne si trova ora ricoverato all’ospedale San Paolo in attesa dell’intervento chirurgico: le sue condizioni sono ritenute buone dai sanitari. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato San Paolo.