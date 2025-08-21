FERRAGOSTO PUTEOLANO, UNIMPRESA POZZUOLI “NOI SEMPRE DALLA PARTE DELLA CITTA'”

Visite: 13

Unimpresa Pozzuoli fa il bilancio dell’attività messa in campo per l’anteprima di Azzurro Pozzuoli,manifestazione organizzata nell’ambito della kermesse “Pozzuoli Inn Fest”, andata in scena dal 13 al 16 agosto alla Darsena. L’organizzazione sindacale ha contribuito mettendo a disposizione risorse economiche e mezzi attraverso i propri associati, realizzando una manifestazione a “costo zero” per il comune di Pozzuoli.

“Abbiamo dato il nostro sostegno all’organizzazione dell’area food allestita alla Darsena e con entusiasmo, attraverso i nostri associati, fornito supporto e assistenza durante i quattro giorni di festa. – spiega Valentina Lerro, presidente di Unimpresa Pozzuoli – I ristoranti, che ringraziamo per il servizio offerto, hanno potuto esercitare in forma promozionale negli stand messi loro a disposizione da Unimpresa Pozzuoli che si è fatta carico delle autorizzazioni e dei relativi costi. Come organizzazione sindacale continueremo a partecipare a tutte le iniziative finalizzate al rilancio delle attività produttive della città, sempre pronti a dare un contributo fattivo e interloquendo con la classe politica, amministrativa e con le altre realtà di categoria.“