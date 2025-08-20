MARANO, E’ RICOVERATA ALL’OSPEDALE DEL MARE LA GIOVANE CHE HA TENTATO IL SUICIDIO. LA PROGNOSI E’ RISERVATA

E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale del Mare la giovane ragazza, dell’età di 18 anni, che stamani si è lanciata da un balcone di una traversa adiacente via Merolla, a due passi dal municipio. Urla strazianti in strada. La ragazza, già in cura per alcune problematiche psichiche, si sarebbe lanciata dal secondo piano della sua abitazione.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e il personale medico e paramedico del 118, allertato da alcuni residenti. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono definite gravi, ma non si parla di pericolo di vita.