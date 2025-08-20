Arrestata la mamma dei due fratelli rom che hanno investito e ucciso una pensionata

Visite: 178

41 Visite

È stata arrestata la mamma dei due fratellini a bordo dell’auto (rubata) che lunedì 11 agosto ha travolto e ucciso a Milano Cecilia De Astis, 71enne pensionata. Uno dei due figli della donna è il 13enne che guidava la Citroen Ds4 bianca, che in via Saponaro – nel quartiere Gratosoglio a sud della città – ha sbandato per l’alta velocità falciando la signora che stava ritornando a casa dopo alcune commissioni.