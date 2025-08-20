Arrestata la mamma dei due fratelli rom che hanno investito e ucciso una pensionata

È stata arrestata la mamma dei due fratellini a bordo dell’auto (rubata) che lunedì 11 agosto ha travolto e ucciso a Milano Cecilia De Astis, 71enne pensionata. Uno dei due figli della donna è il 13enne che guidava la Citroen Ds4 bianca, che in via Saponaro – nel quartiere Gratosoglio a sud della città – ha sbandato per l’alta velocità falciando la signora che stava ritornando a casa dopo alcune commissioni.
La mamma dei due ragazzini, l’altro ha 12 anni, mercoledì 20 agosto è stata rintracciata dagli agenti della polizia locale di Milano, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, nei giardini in viale Giovanni da Cermenate, non distante dal campo rom di via Selvanesco dove la donna viveva con altre famiglie rom di origine bosniaca. La mamma, 33 anni, è stata arrestata per un cumulo pene.