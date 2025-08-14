Regionali Campania, Zinzi (Lega): “Romano ha il nostro sostegno. Centrodestra unito, basta con il malgoverno della sinistra”

Condividi

Visite: 0

1 Visite

Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore campano della Lega, interviene sullo scenario politico in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, ribadendo la necessità di una coalizione di centrodestra compatta e propositiva.

«Il centrodestra ha sempre dimostrato di saper trovare la quadra – ha dichiarato Zinzi –. Per noi della Lega, l’unità è una condizione imprescindibile per porre le basi di una vittoria e archiviare dieci anni di malgoverno targato centrosinistra. Sono certo che, anche stavolta, insieme agli alleati individueremo il profilo giusto per competere e vincere. In Campania c’è una chiara voglia di cambiamento».

Alla domanda sull’influenza delle dinamiche interne al centrosinistra, Zinzi è netto: «Non ci riguarda cosa accade a sinistra. Fico è già in campo con il solito modello assistenzialista, che rischia di compromettere sviluppo e investimenti pur di finanziare un reddito di cittadinanza regionale. De Luca appare ormai marginale, ostaggio delle dinamiche interne del suo partito. Il nostro territorio ha bisogno di amministratori seri, capaci di dialogare con i 550 sindaci e con le imprese che vogliono investire e creare lavoro».

Sul nodo candidature, Zinzi sottolinea l’importanza del confronto interno alla coalizione: «Tra alleati ci si confronta, anche duramente, ma è un segno di vitalità. La priorità è vincere, non gestire una sconfitta. Come Lega, riconosciamo a Fratelli d’Italia – primo partito della coalizione – il diritto di esprimere il candidato. Se Cirielli vuole correre, ha il nostro sostegno. In alternativa, il profilo civico di Giosy Romano rappresenta per noi la scelta migliore. Ma bisogna fare presto: la Campania ha bisogno di una svolta».

Infine, un affondo sull’attuale amministrazione regionale: «La sanità è in piena emergenza: pronto soccorso al collasso, personale non valorizzato e migrazione sanitaria fuori controllo. Dobbiamo abbattere le liste d’attesa e offrire servizi all’altezza. Serve anche una riforma del sistema dei trasporti, con una vera azienda unica regionale. E poi l’annosa questione delle ecoballe: un disastro che stiamo già affrontando con il governo nazionale e il generale Vadalà. Le priorità sono chiare: sanità, mobilità, lavoro, sicurezza e infrastrutture moderne. In sintonia con il piano del ministro Salvini, vogliamo riportare la buona politica nei territori. La Campania ha tutte le potenzialità per tornare a correre».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti