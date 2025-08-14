Marano. “Olio sull’asfalto e inciviltà: il mio incidente in via Marano-Pianura e un appello al senso civico”

Condividi

Visite: 786

45 Visite

Gentile direttore,

le scrivo solo per far si che tramite un suo articolo si possano sensibilizzare un po’ i cittadini di questo posto dimenticato da Dio. Stamane ho avuto un incidente in via Marano- Pianura con il mio scooter, ma le cause non sono da ricercare ( come spesso succede in questi casi) nell’elevata velocità oppure in una mia distrazione ma dalla presenza di olio sul manto stradale. La cosa assurda è che si trattava di olio esausto ma vegetale proveniente da una bottiglia di plastica abbandonata sul ciglio della strada finita poi sotto le ruote di qualche automobile. Fortunatamente non ci sono state conseguenze tranne per qualche graffio e qualche livido (oltre ovviamente allo spavento) ma poteva andare peggio.

Tutto ciò deve fare riflettere, nel 2025 non è concepibile che si abbandoni dell’olio esausto per strada, cosi come materiali ingombranti ma lo stesso vale per gli escrementi degli animali domestici, ci vuole coscienza civile, piu’ rispetto per il prossimo.

Una cosa devo sottolinearla però, almeno ho sentito la vicinanza di tutti quelli che sono transitati subito dopo che si sono voluti sincerare delle mie condizioni e se nel caso avessi bisogno di soccorsi, e dell’intervento repentino dei vigili urbani che, grazie alla loro squadra, hanno messo in sicurezza l’area.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti