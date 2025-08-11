Paura a Licola: 16enne rischia di annegare in piscina, salvato da un bagnante

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri a Licola, dove un ragazzo di 16 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un complesso turistico situato in via Madonna del Pantano. Il giovane, dopo essersi tuffato in acqua, avrebbe accusato un malore, perdendo i sensi nella zona più profonda della vasca. Provvidenziale l’intervento di un bagnante presente sul posto, che si è immediatamente lanciato in acqua per soccorrerlo e portarlo in salvo. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

