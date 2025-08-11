Nuove sanzioni per chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto: 18mila euro di multa e arresto

Da
redazione
-
0
Close Up Of Driver In Car Dropping Trash Out Of Window On Country Road
Condividi
Visite: 68
52 Visite

Prosegue la lotta al malcostume in auto. Dopo il giro di vite sull’uso del cellulare mentre si guida, dal 9 agosto 2025 è in vigore il decreto-legge n. 116, che introduce una stretta senza precedenti contro il lancio di rifiuti da veicoli in marcia o in sosta. Non servirà più fermare l’automobilista sul fatto: basterà un fotogramma nitido della targa, acquisito da telecamere comunali, autostradali o private, per far scattare la sanzione. Il provvedimento, pensato per tutelare l’ambiente e la sicurezza stradale, prevede multe fino a 18mila euro, sospensione della patente e, nei casi più gravi, l’arresto.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore