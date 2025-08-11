Ischia: coppia fermata sull’isola con carte di identità false. Questa mattina il processo dopo una notte agli arresti domiciliari. Continuano i controlli dei carabinieri al porto tra i turisti

Condividi

Continuano i controlli dei Carabinieri di Ischia sull’isola. Nella lente del servizio straordinario il porto commerciale e i flussi turistici. Durante i controlli sono state identificate 201 persone e 121 veicoli.

A finire in manette il 63enne Placido Briante*, napoletano già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna 55enne incensurata.

I due sono stati fermati poco prima di salire sull’aliscafo diretto a Napoli. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di due carte di identità false con sopra le loro foro e le loro generalità ma con residenza sull’isola. Grazie alle carte di identità elettroniche contraffatte i due avevano acquistato i biglietti per viaggiare sull’imbarcazione con tariffa scontata residenti. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in un albergo dell’isola in attesa di essere trasferiti a Napoli per il processo di questa mattina.

Durante i controlli al porto i carabinieri hanno denunciato anche una 27enne napoletana già nota alle forze dell’ordine perché trovata in possesso di 8 grammi di cocaina. La 27enne sarà proposta per il foglio di via dai comuni dell’isola di Ischia.

Stessa sorte per un 27enne di Forio che proprio in quelle ore è stato fermato dai carabinieri del posto. Nella disponibilità dell’uomo 27 grammi di marijuana.

Durante i controlli sono state identificate 201 persone e 121 veicoli.













