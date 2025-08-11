Lettera al Direttore. Calvizzano-Marano, via Adda ostaggio di lavori misteriosi e polveri ad ogni ora

Condividi

Gentile Direttore,

scrivo a nome di diversi residenti di Via Adda, al confine tra i Comuni di Marano di Napoli e Calvizzano, per segnalare una situazione che definire “paradossale” è ormai un eufemismo.

Da oltre un mese, un appezzamento di terreno – apparentemente ricadente sotto la giurisdizione del Comune di Calvizzano – è oggetto di lavori non meglio identificati. Nessun cartello esplicativo, nessun annuncio ufficiale, nessuna comunicazione preventiva ai cittadini. Solo due operai “occasionali” – presumibilmente senza alcuna qualifica o tutele – che da settimane movimentano terra e polvere sotto il sole cocente, in barba a ogni norma di sicurezza e trasparenza amministrativa.

Intanto, i residenti di Via Adda sono costretti a barricarsi in casa, con temperature che sfiorano i 40°, per evitare di respirare le nubi di polvere che si sollevano in continuazione, a ogni ora del giorno. Un disagio quotidiano che sta diventando insostenibile, soprattutto per famiglie con bambini, anziani o soggetti fragili.

Abbiamo più volte inviato segnalazioni ufficiali e PEC ai due Comuni coinvolti, ma a oggi riceviamo soltanto rimpalli di responsabilità. Nessuno che chiarisca:

Chi sta eseguendo questi lavori?

Per quale motivo?

Con quale autorizzazione?

E soprattutto: fino a quando dovremo subire tutto questo in silenzio?

Chiediamo che le amministrazioni interessate diano risposte chiare e immediate ai cittadini. Non è tollerabile che nel 2025 si possa ancora subire un simile degrado istituzionale e ambientale, nell’indifferenza generale.

Firmato

Un gruppo di cittadini esasperati – Via Adda, Marano













