Donna investita da un’auto pirata: morta 71enne, quattro minorenni in fuga a piedi

Stava attraversando la strada quando è stata investita da un’auto . Per lei, 71 anni, non c’è stato niente da fare. La donna, italiana, è morta poco dopo essere colpita da una macchina con targa francese, poi risultata rubata domenica sera, in via Saponaro, al Gratosoglio , quartiere a Sud di Milano intorno alle 12 di lunedì 11 agosto. A bordo dell’auto c’erano quattro persone: sarebbero minorenni. Sono in fuga.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza. Ma le condizioni della vittima sono sembrate da subito disperate. In via Saponaro sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, guidati da Gianluca Mirabelli, che ora indagano sull’incidente mortale.



L’auto rubata con cui la donna è stata investita è stata abbandonata sul luogo dell’impatto. Secondo le ricostruzioni il conducente del veicolo ha perso il controllo all’altezza del civico 40 di via Saponaro, ha saltato il cordolo, invaso l’area verde su cui corrono i binari del tram, arrivando sulla corsia dove si trovava la donna. A bordo dell’auto-pirata erano in quattro: sia il conducente che i passeggeri sono scappati a piedi. I vigili sono al lavoro, setacciando le telecamere di videosorveglianza della zona, per rintracciare i responsabili.