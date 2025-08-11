Botulino, ansia per la 26enne di San Felice a Cancello

Sono trascorse altre 24 ore, ma non ci sono state particolari evoluzioni nel quadro clinico della 26enne di San Felice a Cancello ricoverata all’ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino. Le condizioni della giovane, infatti, continuano a essere stazionarieLa ragazza, sempre ricoverata nel reparto di terapia intensiva, è ancora in gravi condizioni, mentre i familiari, immediatamente partiti alla volta di Diamante, nel Cosentino, appena appresa, venerdì mattina, la notizia, seguono da vicino l’evolversi della situazione.

