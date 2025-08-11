Bambino di 6 anni scompare in mare sotto gli occhi della mamma. I bagnanti creano una catena umana per cercarlo

Momenti di paura a Cavallino-Treporti. Un bambino di 6 anni è entrato in acqua per rinfrescarsi, ma non è più riemerso. La scomparsa è avvenuta sotto gli occhi della mamma che ha subito lanciato l’allarme.

È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto, via Carlo Alberto Radaelli, all’altezza del campeggio Vela Blu. Dalle 16 sono in corso le ricerche del bambino, i sommozzatori stanno perlustrando le acque ed è stato attivato l’elicottero che sta sorvolando la zona.

A lanciare l’allarme ai soccorritori è stata la mamma subito dopo non avere più visto riemergere il figlio di sei anni.

Il bambino stava facendo il bagno in mare. A coordinare le ricerche la Capitaneria di Porto: al lavoro i Vigili del fuoco di Venezia con la squadra di Jesolo, il nucleo portuale e i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e moto d’acqua.