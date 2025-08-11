Giugliano in lutto: addio a Mimì Gargiulo, storico allenatore gialloblù

Condividi

Il calcio giuglianese saluta con commozione Domenico “Mimì” Gargiulo, storico allenatore del Giugliano, scomparso a 79 anni. Tecnico grintoso e uomo di altri tempi, ha guidato per molte stagioni i gialloblù, sia tra i professionisti che nei dilettanti, lasciando un segno profondo nella storia del club.

Apprezzato per il suo carisma e la passione viscerale per il calcio, Gargiulo ha allenato anche la Sangiuseppese e altre formazioni campane, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento calcistico locale.

Numerosi i messaggi di cordoglio, in particolare dai gruppi organizzati del tifo giuglianese, che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia e rendere omaggio a una figura indimenticabile.













