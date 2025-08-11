Marano, una speranza a Padova per Genny, affetto da un tumore aggressivo a 18 anni

“Genny – scrive – è un ragazzo di 18 anni che da settembre 2023 sta combattendo contro un nemico durissimo: un glioblastoma multiforme di quarto grado, una delle forme più aggressive di tumore al cervello”.

“Viene operato il 9 gennaio. Durante l’operazione, però – racconta – ha un’ischemia che gli colpisce il lato destro del corpo. Comincia così un lungo percorso di riabilitazione, chemio e radioterapia. Purtroppo la massa non si è potuta asportare tutta: era in una zona troppo delicata”.

“Abbiamo tentato – prosegue – ogni tipo di cura: terapie sperimentali, nuove chemio, altri interventi, spostamenti tra ospedali. Ma la malattia è più veloce. In poco tempo ha ripreso forza, ha continuato a crescere”.

“La vista – continua – è peggiorata, le crisi epilettiche si sono fatte più frequenti, e ora Genny non cammina più. È allettato da due mesi, e vive sotto terapia del dolore. I medici ci hanno detto di prepararci al peggio”.

Ma Enza e Genny non si arrendono. “Abbiamo preso un nuovo appuntamento a Padova, per settembre, con un altro specialista che forse potrà offrirci un’ultima speranza. Ma tutto questo – si legge – ha un costo enorme: viaggi, medicine, assistenza, terapie private”.

“In questi 18 mesi – conclude la mamma – non ci siamo mai fermati, ma ora abbiamo bisogno anche del vostro aiuto”.

La raccolta fondi, già arrivata a 5mila euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/ 6sek2-aiutiamo-genny