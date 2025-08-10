Incendi sul Vesuvio, Musumeci decreta la mobilitazione nazionale

Ho appena firmato il decreto per disporre, a supporto della Regione Campania, lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile”. Così il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. “Il provvedimento – aggiunge – concordato con la Regione, si è reso necessario dopo il vasto incendio che sta interessando il Parco nazionale del Vesuvio”. “Con la firma del decreto – afferma ancora il ministro Musumeci – consentiamo al nostro Dipartimento nazionale di assicurare il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali, allo scopo di concorrere al contrasto degli eventi estremi, anche col concorso di uomini e mezzi da altre Regioni”.

