Maxi rissa a Battipaglia tra stranieri nei pressi della caserma dei carabinieri

Attimi di tensione sabato mattina a Battipaglia, nei pressi della villa comunale di via Clarizia, dove si è verificata una violenta rissa tra due gruppi di stranieri. Almeno una decina di uomini si sono affrontati in strada, sotto gli occhi attoniti di automobilisti e passanti, molti dei quali si sono allontanati impauriti.

Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei carabinieri all’interno della vicina caserma. I militari si sono precipitati all’esterno per riportare la calma e scongiurare ulteriori pericoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e identificare i responsabili.