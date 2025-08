Campania, comanda ancora De Luca: i cacicchi restano saldamente al loro posto e la Schlein è costretta ad adeguarsi

Condividi

Doveva essere la regione simbolo del nuovo corso del Pd targato Elly Schlein. Quella in cui dimostrare che l’epoca dei “cacicchi” era finita, che l’aria era davvero cambiata, e che figure come Vincenzo De Luca potevano finalmente andare in pensione. Lo stop al terzo mandato sembrava segnare una svolta. E invece, la lunga e tormentata trattativa per le candidature alle regionali dimostra l’esatto contrario: in Campania comandano sempre gli stessi.

L’accordo sul nome di Roberto Fico, proposto da Giuseppe Conte e accettato da Schlein come candidato del campo largo, è sospeso proprio sulle condizioni imposte dal “re dei cacicchi”: Vincenzo De Luca. Il governatore uscente ha messo sul tavolo richieste precise per non candidarsi contro il campo largo — un’eventualità che, se si concretizzasse, potrebbe comprometterne la tenuta.

In sostanza, De Luca pretende di poter presentare due liste civiche collegate al candidato presidente e di ottenere garanzie per il figlio, Piero De Luca, attualmente deputato. Garanzie di ricandidatura, possibilmente precedute da un incarico nazionale. Schlein, secondo indiscrezioni da Napoli, sarebbe disposta a concedere una sola lista (per evitare di penalizzare ulteriormente il Pd), mentre sul futuro di De Luca Jr. avrebbe rimandato ogni decisione al partito campano. Il quale, però, è spaccato.

Il padre avrebbe chiesto anche la fine del commissariamento che blocca da due anni la federazione regionale del Pd e l’elezione di un segretario. Ovviamente, con un nome preciso in mente: il figlio. Ma la proposta di far diventare Piero De Luca segretario regionale ha spaccato il partito. L’area Orlando, che rappresenta la sinistra dem, si è ribellata, così come diversi esponenti vicini alla stessa Schlein.

Per tenere insieme i pezzi senza rompere con De Luca, al Nazareno hanno provato a proporre un compromesso: chiedere ai quattro consiglieri regionali che guidano l’attuale gruppo dirigente campano (espressione delle aree Bonaccini, Franceschini e Speranza) di lasciare la segreteria provinciale di Napoli — attualmente in mano a Giuseppe Annunziata — all’area Orlando. Risposta scontata: un no secco. Dal gruppo dirigente è arrivato un messaggio chiaro alla segretaria: “Il segretario provinciale non si tocca, così come la nostra rappresentanza nella futura giunta regionale”. Se davvero Schlein vuole affidare al figlio di De Luca la guida del partito in Campania — “perché questo è il prezzo dell’unità” — allora sia lei a venire qui e dirlo. E a spiegare come sia possibile che, mentre il padre guida una lista concorrente, il figlio firmi le liste del Pd.

Intanto, in panchina resta pronto Sergio Costa, ex ministro M5S, ben visto da De Luca e alternativa immediata a Fico in caso di naufragio dell’intesa. Ma il problema non è solo campano.

Anche in Puglia regna lo stallo. Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha congelato la propria disponibilità a candidarsi in attesa che il Nazareno si esprima chiaramente su Michele Emiliano. Tradotto: qualcuno deve dirgli che non è il caso di ricandidarsi nemmeno come consigliere. Una sua presenza, infatti, rischierebbe di aprire la strada anche al ritorno di Nichi Vendola, dando l’idea di un commissariamento di fatto del futuro presidente. Ma da Roma, la “parola chiara” non è mai arrivata.

Lo stesso vale in Toscana, dove Eugenio Giani, governatore uscente, ha dato la propria disponibilità a correre di nuovo. Ma anche lui aspetta il via libera dal Nazareno. Che, a sua volta, aspetta il M5S.

Nel frattempo, tutto è fermo. Tranne i cacicchi.













