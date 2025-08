Marano, un’altra scuola che non doveva esistere: finora nessun intervento

Condividi

Visite: 289

19 Visite

A Marano c’è un’altra scuola che non poteva e non doveva sorgere, per motivi urbanistici gravi, ma ignorati da chi avrebbe dovuto intervenire. Non facciamo nomi, volutamente. Perché non tocca a noi fornire ogni volta l’indirizzo, la mappa e le prove. Tocca agli enti preposti e, se necessario, alla magistratura.

Noi il nostro lavoro l’abbiamo fatto. E lo abbiamo fatto decine di volte: abbiamo scritto articoli, acceso i riflettori, segnalato storture, che poi sono state riprese dal Comune, quasi sempre in corsa, per tamponare, per mettere una toppa, per salvarsi da critiche o, peggio, da un possibile scioglimento. Ma in cambio? Solo critiche, insulti e attacchi personali. Nessun riconoscimento del lavoro svolto, nessuna assunzione di responsabilità.

Terranostranews non può fare il parafulmine di tutti, soprattutto di chi si atteggia a maestro, ma resta in silenzio quando c’è da agire davvero. Non possiamo continuare a coprire, sistemare, suggerire. Chi è preposto al controllo e alla legalità, se ha occhi per vedere e orecchie per ascoltare, capisca da solo di quale scuola si tratti.

Dopo il caso San Rocco – una scuola “sanata” in fretta ad appannaggio di un privato, mentre i ragazzi sono stati trasferiti alla D’Azeglio – ci troviamo di fronte a un altro caso, forse ancora più grave.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews