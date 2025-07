REGIONALI, CONTE PARLA DEI DUE INCONTRI AVUTI CON DE LUCA: “NON VOGLIAMO DISTRUGGERE PROGETTI BUONI DEL PASSATO, MA RINNOVARE. FICO? PRIMA IL PROGRAMMA”

Condividi

“Con Vincenzo De Luca non ho fatto nessun patto. L’ho incontrato due volte e al presidente ho detto molto chiaramente che se avesse avuto il terzo mandato lo avremmo contrastato in tutti i modi e saremmo rimasti all’opposizione. Ma adesso non tocca più a lui. Noi stiamo costruendo un progetto politico completamente rinnovato. Con Roberto Fico? Decidiamo prima il programma e poi il candidato”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo a L’alternativa che vorrei, a PiazzAsiago rispondendo ad una domanda sulle elezioni regionali in Campania.

A De Luca – ha aggiunto l’ex premier – ho detto che “da parte del M5s non c’è l’esigenza di distruggere i progetti buoni che sono fatti, perché non si può ripartire ogni volta da zero semplicemente perché c’è stata una precedente gestione. Se ci sono dei buoni progetti, utili per la comunità campana, siamo disponibili a portarli avanti, a valutarli volta per volta. Non abbiamo la necessità, perché sarebbe contrario all’interesse dei campani, di radere al suolo tutto quello che è stato fatto”.













