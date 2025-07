Adozione in giunta nuovo Puc Marano. Il Pd locale: “Passaggio storico per la città”

Condividi

Il Partito Democratico di Marano di Napoli esprime piena soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), uno strumento atteso da anni e oggi finalmente realtà, un passaggio storico per la nostra città che ridisegnerà il futuro di Marano per le prossime generazioni.

Si tratta di un atto politico e amministrativo di portata storica per la nostra città: il nuovo PUC rappresenta la visione di una Marano moderna, ordinata, sostenibile e proiettata nel futuro. Dopo anni di immobilismo e ritardi, questa amministrazione ha avuto il coraggio e la responsabilità di imprimere una svolta decisiva alla pianificazione del territorio. Il nuovo PUC rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità, poiché azzera di fatto il consumo di nuovo suolo, non consentendo nuove colate di cemento e dando un segnale forte agli speculatori e alla criminalità organizzata.

Il Partito Democratico, da sempre promotore di una visione di sviluppo equilibrato e attento alla qualità della vita, plaude a un piano che mette al centro la rigenerazione urbana, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione delle periferie e la razionalizzazione degli spazi pubblici. Questo piano urbanistico è stato atteso per troppo tempo, visto che l’ultimo PUC risale agli anni ottanta. La sua approvazione segna un cambio di passo importante per la nostra città, che finalmente potrà crescere in modo sostenibile e responsabile. Una città che cresce nel rispetto delle regole, dei diritti e delle esigenze dei suoi cittadini è una città che torna a guardare avanti con fiducia.

L’approvazione del PUC è frutto di un lavoro serio, partecipato e tecnicamente solido. Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutti i professionisti coinvolti per l’impegno profuso in questa sfida fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità. La nostra amministrazione ha lavorato a lungo per questo risultato e siamo orgogliosi di vedere finalmente realizzato questo importante obiettivo.

Il Partito Democratico è convinto che questo nuovo PUC rappresenti un importante passo avanti per la nostra città e un’opportunità per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini, pertanto continuerà a sostenere ogni azione volta a trasformare il piano in realtà concreta, vigilando affinché le sue linee guida vengano attuate nel segno della legalità, dell’efficienza e della giustizia sociale.

Oggi Marano ha finalmente uno strumento per costruire il suo futuro. Adesso è il momento di andare avanti, insieme, per garantire che questo piano sia attuato nel modo più efficace possibile e che Marano possa finalmente crescere in modo sostenibile e responsabile.

