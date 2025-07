Focolaio di West Nile nel basso Lazio: 21 casi confermati, anche un giovane grave

Nel territorio dell’ASL Roma 6, in particolare ad Anzio, si registrano casi sospetti di virus West Nile, con 21 contagi già confermati nella provincia di Latina. Tra i pazienti, anche un giovane sportivo di 31 anni della provincia di Latina, ora ricoverato in gravi condizioni allo Spallanzani di Roma con una meningo-encefalite.

Il virus, trasmesso dalle zanzare Culex infettate da uccelli, è generalmente pericoloso per anziani e fragili, ma può colpire anche soggetti giovani e sani. Come spiega il prof. Gianni Rezza, non sempre è possibile prevedere chi svilupperà forme gravi.

La situazione nel Lazio:

21 casi confermati in provincia di Latina (Aprilia, Cisterna, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Sezze, Sabaudia)

2 pazienti in terapia intensiva , 10 ricoverati in reparti ordinari , 6 in cura a casa , 2 dimessi

1 decesso a Fondi

1 animale infetto individuato a Terracina

Su scala nazionale, i casi sono saliti a 32, con 23 forme neuroinvasive e 2 decessi (uno in Piemonte, uno nel Lazio).

Il virus è endemico in Italia dal 2008, ma la novità di quest’anno è la sua diffusione più intensa nel Centro-Sud, in particolare tra Lazio e Campania, aree finora poco coinvolte.

Le autorità sanitarie hanno intensificato le misure di sorveglianza, disinfestazione con larvicidi, e il controllo delle sacche di sangue. I cittadini sono invitati a proteggersi dalle punture con zanzariere, repellenti e insetticidi. I medici di base sono stati allertati per una sorveglianza attiva dei sintomi, soprattutto febbre superiore ai 38°C.