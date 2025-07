Arriva ColtivaItalia: un miliardo per rafforzare l’agricoltura italiana

Condividi

Visite: 0

1 Visite

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato sui social l’arrivo di ColtivaItalia, un piano strategico da un miliardo di euro collegato alla Finanziaria 2026, con l’obiettivo di dare forza, autonomia e futuro al comparto agricolo italiano.

Il pacchetto prevede oltre 900 milioni di euro in tre anni per rafforzare la produttività in tre settori chiave: cereali e colture proteiche (grano duro, soia e mais), zootecnia da carne (in particolare la filiera bovina) e olio d’oliva, colpito negli anni dalla xylella.

Oltre all’aspetto produttivo, ColtivaItalia punta sul ricambio generazionale e intende rappresentare un segnale forte in risposta alle incertezze legate alla PAC europea. Il piano sarà illustrato nel dettaglio da Lollobrigida nel pomeriggio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews