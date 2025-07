Napoli, 162 automobilisti multati per l’utilizzo del cellulare alla guida nell’ultima settimana

Condividi

Prosegue a Napoli l’operazione “Off Line”, iniziativa della Polizia locale finalizzata al monitoraggio e alla repressione di comportamenti imprudenti al volante che compromettono la sicurezza stradale.

Nell’ultima settimana, gli agenti motociclisti del Gruppo intervento territoriale hanno rilevato 162 infrazioni relative all’articolo 173 del Codice della Strada, ritirando la patente ai conducenti sorpresi a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida.

Nelle ultime ore, gli stessi operatori si sono concentrati sul contrasto della sosta irregolare nel quartiere San Ferdinando, in particolare nelle zone di piazza Municipio, via Pisanelli e via Leoncavallo. Sono stati ispezionati 43 veicoli, di cui 40 sono stati rimossi per sosta vietata. Complessivamente, sono state elevate 43 multe.

Sempre nella stessa area, l’unità operativa Chiaia ha effettuato controlli contro la vendita abusiva, sequestrando calzini messi in vendita senza autorizzazione. Inoltre, gli agenti hanno contestato cinque violazioni per guida con cellulare (con conseguente sospensione della patente), una per mancata copertura assicurativa, che ha comportato il sequestro del veicolo, una per l’omissione dell’uso delle cinture di sicurezza e un’altra per mancanza dei documenti di circolazione.













