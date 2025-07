Marano. Lacrime e silenzio per Mario: una città intera stretta nel dolore. L’omelia di Don Rosario: “Inutile cercare risposte, Mario è in cielo”

Condividi

Una comunità intera si è fermata oggi, sospesa in un dolore muto, nell’abbraccio di una chiesa colma fino all’inverosimile, per dare l’ultimo saluto a Mario Di Sangro, il ragazzo di soli 15 anni morto sabato scorso. Una morte improvvisa e crudele che ha lasciato senza fiato una famiglia, decine di amici e un’intera città.

I funerali si sono svolti nella chiesa dell’Immacolata, nel cuore di Marano. Una bara bianca, simbolo di purezza e di un’infanzia spezzata troppo presto, ha attraversato la navata tra due ali di folla silenziosa. All’uscita, il cielo è stato solcato da una miriade di palloncini bianchi, lanciati verso l’alto come un ultimo abbraccio a Mario, come un segno che il suo spirito ora vola libero, più su del dolore e delle domande senza risposta.

Molti dei presenti indossavano una maglietta con la scritta “Mario vive”, non un semplice slogan, ma una dichiarazione d’amore e di resistenza. Perché nei cuori di chi lo ha conosciuto, Mario vivrà sempre: nei sorrisi condivisi, nelle partite giocate all’oratorio, nelle risate tra i banchi di scuola, nei silenzi che ora pesano più di mille parole.

A celebrare la funzione, don Rosario Moxedano. Un’omelia breve, scarna di parole ma densa di significato. “Ci sono momenti duri, difficili anche per noi sacerdoti – ha detto con la voce incrinata dalla commozione – e questo è uno di quei momenti. Dinanzi a tragedie come queste non c’è logica, non c’è ragione che tenga. Inutile fare i professori. Ora contano solo il silenzio e le preghiere. Una sola cosa è certa: Mario è in cielo”.

Il silenzio di cui parlava don Rosario è sceso pesante sulla comunità. Un silenzio rispettoso, carico di interrogativi e lacrime. Ma anche un silenzio pieno di amore, quello che gli amici di Mario hanno rotto per qualche istante prendendo la parola a fine messa. Le voci spezzate dal pianto, i ricordi sussurrati tra i singhiozzi. “Avevi un cuore grande, Mario. Sempre pronto ad aiutare tutti, sempre col sorriso”. Parole semplici, vere.

E mentre i palloncini si allontanavano nel cielo limpido, una sola certezza ha unito tutti i presenti: Mario è in cielo. E da lì ci guarda, con lo stesso sorriso di sempre.













