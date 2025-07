Monte di Procida: Picchia e sevizia sua madre. L’ultima aggressione e l’arresto dei carabinieri, 52enne in manette

Condividi

Siamo a Monte di Procida e i Carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento. Poco prima un 52enne aveva aggredito violentemente la propria madre che di anni ne ha 75. L’ultimo episodio di maltrattamenti e violenze fisiche che la donna subiva da tempo.

Con non poche difficoltà l’uomo viene bloccato e arrestato. I carabinieri ricostruiscono e documentano le violenze fisiche e psicologiche patite dall’anziana donna.

La vittima è stata trasferita nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

L’uomo è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.













