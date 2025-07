Arzano, oltre 30 gatti maltrattati in casa: denunciata una donna. Salvati dalla polizia locale

Condividi

Deteneva oltre 30 gatti in condizioni disumane all’interno di un appartamento: una donna del posto è stata denunciata dalla polizia locale per maltrattamento di animali e inottemperanza a ordinanza sindacale.

Durante un sopralluogo in uno stabile ad uso abitativo, gli agenti guidati dal colonnello Biagio Chiariello, insieme ai sanitari dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno scoperto l’appartamento trasformato in un vero e proprio inferno: gli animali vivevano tra escrementi, senza acqua né cibo, in un ambiente malsano e con rischio igienico-sanitario per tutto il condominio.

L’odore insopportabile all’interno dell’abitazione ha confermato le pessime condizioni in cui erano costretti i gatti, subito rifocillati e messi in salvo. È scattata un’ordinanza sindacale per la bonifica degli ambienti, rimasta però inascoltata dalla proprietaria, successivamente denunciata alla Procura di Napoli Nord.

I felini sono stati trasferiti in una struttura specializzata e sono attualmente in buone condizioni.

L’intervento congiunto tra polizia locale e Asl dimostra l’importanza della sinergia istituzionale per la tutela del benessere animale, soprattutto in un periodo come quello estivo in cui caldo e abbandoni mettono a rischio la loro sopravvivenza.













