Agenzia delle Dogane e Monopoli siglano accordo con Arpac

La Direzione Territoriale per la Campania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha siglato oggi un importante accordo di collaborazione scientifica con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC).L’intesa, sottoscritta presso la sede ADM dal Direttore Territoriale per la Campania dott.ssa Maria Alessandra Santillo e dal Direttore Generale dell’ARPAC avv. Luigi Stefano Sorvino, punta a sviluppare attività congiunte attraverso la condivisione delle rispettive competenze e dotazioni tecniche.La collaborazione scientifica mira ad intensificare il contrasto alle condotte illecite, con particolare attenzione al settore della sicurezza dei prodotti e della salvaguardia della salute pubblica. L’accordo prevede il trasferimento di conoscenze e competenze tra i laboratori dei due enti, lo sviluppo congiunto di nuovi metodi analitici, lo scambio e l’analisi parallela di campioni, l’organizzazione di circuiti interlaboratorio e attività formative per il personale.I settori analitici di maggiore interesse riguarderanno le sostanze chimiche soggette a restrizioni secondo il Regolamento REACH 1907/2006 e la Direttiva 2009/48/CE, tra cui Ftalati, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Composti organici Volatili (VOC), Ammine Aromatiche e Nitrosammine. La collaborazione si estenderà anche ad ambiti specialistici come prodotti petroliferi, microbiologia e rifiuti.Questa sinergia istituzionale rafforzerà l’efficacia dei controlli sul territorio, potenziando la tutela della salute dei cittadini e contrastando il traffico illecito di prodotti non conformi alle normative sulla sicurezza.













