L’Atletic Football Club di Marano cerca calciatori per la nuova stagione

L’Atletic Football Club, realtà calcistica con sede a Marano di Napoli, è alla ricerca di calciatori per affrontare il prossimo campionato di Prima o Seconda Categoria regionale. La società, fondata anni fa dal giornalista Fernando Bocchetti, punta a costruire una squadra competitiva formata da atleti motivati e determinati.

L’appello è rivolto ai nati tra il 1995 e il 2005, con voglia di mettersi in gioco in un progetto serio e organizzato. Intanto la dirigenza si sta già muovendo da tempo anche sul fronte burocratico per l’iscrizione al campionato.

Per informazioni e contatti è possibile chiamare il numero: 338 338 763.













