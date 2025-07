Calenda scarica Elly Schlein: “Appoggiare Fico? Fuori di testa, follia pura”

Condividi

La Campania e le Marche sono due cose diverse. Tiene a precisarlo Carlo Calenda, ospite di Omnibus nella puntata di martedì 22 luglio su La7. Al centro il nodo candidati in vista delle Regionali. “Campania e Marche sono diverse, perché noi non appoggeremo Fico”, dice senza mezzi termini il leader di Azione gelando Elly Schlein che invece sperava nell’appoggio al candidato di centrosinistra. Il motivo che spinge Calenda a chiudere a Fico è la sua contrarietà al termovalorizzatore di Acerra “che ha salvato la Campania dai rifiuti”. E ancora: “Devi essere fuori di testa per dire una cosa del genere”. Ma non finisce qui. L’europarlamentare ricorda che “Fico non ha nessuna esperienza di governo”.

E allora da dove deriva la sua candidatura? Per Calenda Fico altro non è che “frutto di un accordo politico, anche inspiegabile per De Luca. La stessa Schlein abdica in una regione fondamentale ai 5stelle che erano all’opposizione del Pd, è una totale follia. Vediamo chi candida il centrodestra, se presentano un estremista non lo voteremo”. Altrimenti…













